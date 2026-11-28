Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш успел поправить свое здоровье, чтобы выйти в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.

Фернандеш выходил в стартовом составе "Юнайтед" на оба матча при новом главном тренере Маурисио Почеттино, против "Ливерпуля" и "Спортинга", но из Лиссабона вернулся приболевшим.



Фернандеш даже пропустил тренировку "Юнайтед" в пятницу утром, и Почеттино отложил вопрос об участии 32-летнего португальца в предстоящем матче на последний момент.



Однако все обошлось, и Фернандеш был назван в стартовом составе на первый домашний матч "Юнайтед" при Почеттино.