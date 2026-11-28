Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино выразил недоумение, почему главный тренер "синих" Хаби Алонсо продолжает доверять защитнику Весле Фофана.

Фофана навлек на себя гнев фанатов "Челси" своим скандальным интервью насчет проигранного матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" ранее в этом сезоне.



Фофана принес извинения и сохранил место в стартовом составе "Челси" на матч против "Ноттингем Форест", но сыграл крайне неудачно, став виновником назначения пенальти в ворота "синих".



По ходу матча на "Сити Граунд", проигранного "Челси" со счетом 3:2, болельщики гостевой команды даже принялись скандировать в адрес Фофана "проваливай, мы не хотим тебя здесь", и Каскарино разделяет чувства фанатов.



"Если ты играешь хорошо, люди готовы мириться с любыми вещами, которые могут быть сказаны и все такое".



"Но когда ты не играешь хорошо, а Фофана также совершает много ошибок, как он все еще может быть в составе?"



"Я не говорю, что из него нужно сделать козла отпущения, но он совершил так много индивидуальных ошибок на протяжении ряда матчей".



"Другие игроки в команде, в раздевалке, будут осматриваться и думать: "Как это он (Алонсо) продолжает выпускать его?" — сообщил Каскарино talkSPORT.