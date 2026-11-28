"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать нападающего "Монако" Фоларина Балогана в январе.

Балогана сватают в "Юнайтед" с тех пор, как главный тренер Маурисио Почеттино оставил сборную США ради клуба с "Олд Траффорд".



Почеттино и Балогана связывают прекрасные отношения. Фоларин был ключевым игроком команды Маурисио на Чемпионате Мира минувшим летом.



И хотя "Монако" открыт к продаже Балогана, а "Юнайтед" ищет усиление передней линии в январе, The Athletic утверждает, что 25-летний американец не перейдет к "красным дьяволам".



В данный момент на радаре у "Юнайтед" находятся другие нападающие, нежели Балоган, чей переход в "Эвертон" сорвался в заключительный день летнего трансферного окна.