Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино отверг предположения насчет того, что он "слишком добрый".

В подкасте The Overlap ранее на этой неделе бывший полузащитник сборной Англии Джейми Рэднапп заявил, что по наблюдениям за работой Почеттино в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме" у него сложилось мнение о Маурисио как о "слишком добром" тренере.



Рэднапп выразил сомнения, хватит ли Почеттино жесткости для работы с "Юнайтед", но сам Маурисио уверен, что с этим проблем не возникнет.



"Иногда мы путаем два слова, которые могут иметь схожее значение: добрый и хороший. Я не добрый. Я не добрый. Мы должны быть хорошими, но это другое. Я не добрый. Я стараюсь быть хорошим, но осторожно, потому что мы знаем, когда нам нужно подстегивать игроков, когда там нужно быть жесткими и когда нам нужно создать что-нибудь, чтобы улучшить атмосферу и отношения. Это две разные вещи".



"У нас есть опыт, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы вернуть команду в колею. Мы правда верим, что сможем сделать это и что это лишь вопрос времени", — цитирует Почеттино The Telegraph.