Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор призвал не беспокоиться насчет его нового контракта.

Недавно стало известно, что "Арсенал" добился успеха в согласовании новых контрактов с Декланом Райсом, Юрриеном Тимбером, Давидом Райей и Пьеро Инкапье.



Действующий контракт Эдегора истекает в конце следующего сезона, однако 27-летний норвежец уверен, что вопрос и с его будущим будет вскоре улажен.



"Это не то, о чем я переживаю. Я уже много раз говорил, что очень счастлив здесь, мне нравится здесь. Надеюсь, это продолжится еще много лет — и я думаю, клуб тоже доволен мной".



"Поэтому не переживайте, мы уладим это. Нужно сохранять фокус на футбольном поле, а там станет видно".



"Конечно, я хочу выиграть больше вещей здесь. Я хочу выиграть все с "Арсеналом": Премьер-Лигу снова, Лигу Чемпионов, кубки. Это то, чего мы хотим. Мы хотим все. Остальные, индивидуальные вещи, будет результатом происходящего с командой. Команда важнее всего".



"У нас есть все необходимое. Мы уже показали, что способны на это, и теперь настало время, чтобы показать, что мы способны сделать это снова, выиграть еще больше и сделать следующий шаг. Здесь у нас есть все, есть тренерский штаб, есть удивительная команда, есть удивительные игроки и люди", — сообщил Эдегор Sky Sports.