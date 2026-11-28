"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к защитнику "Эвертона" Джарраду Брантуэйту, чей контракт содержит пункт о выкупе.

"Юнайтед" имеет давний интерес к Брантуэйту, насчет которого "красные дьяволы" сделали два предложения о покупке — в размере до 50 миллионов фунтов — летом 2025.



Следующим летом, когда истекают контракты Харри Магуайра и Лисандро Мартинеса, "Юнайтед" планирует основательно обновить свою оборону, и клуб с "Олд Траффорд" будет готов вернуться к варианту с Брантуэйтом.



По информации The Athletic, подписанный Брантуэйтом в 2025 году новый контракт содержит пункт о выкупе за "значительную сумму". Это упростило бы согласование трансфера 24-летнего англичанина.



Вместе с тем "Юнайтед" испытывает некоторые сомнения из-за склонности Брантуэйта к травмам.