Ветераны "Ливерпуля" Алиссон и Виргил Ван Дейк хотят остаться в мерсисайдском клубе.

Действующие контракты Алиссона и Ван Дейка истекают в конце сезона, а значит уже с января оба смогут свободно общаться с зарубежными клубами.



При этом 34-летний Алиссон уже подтвердил, что открыт к новой сделке с "Ливерпулем", тогда как 35-летний Ван Дейк выразил сомнения насчет своего будущего.



По информации The Athletic, на самом неделе, и бразильский голкипер, и голландский защитник хотят остаться. Переговоры с обоими о продлении сотрудничества уже стартовали, но пока находятся на ранней стадии.