Мареска: "Не вижу никакой причины, почему мы не можем победить "Арсенал"
Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что его команде по силам вернуться от "Арсенала" с победой.
"Сити" набрал лишь одно очко из 12 последних доступных в Премьер-Лиге и теперь находится в шести баллах позади лидирующего "Арсенала", в гостях у которого "горожане" сыграют в воскресенье.
Однако Мареска верит в свою команду, которая только в прошлом месяце разгромила на выезде "Ливерпуль" со счетом 0:3.
"В этом сезоне мы уже показали, что мы способны побеждать в важных матчах, побеждать на выезде. Я не вижу никакой причины, почему мы не можем одержать победу там", — приводит слова Марески ESPN.
28.11.2026 10:00
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опущеный пенс начал признавать мощь Арсенала. скоро будет принятие
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Да в рот вые6анные раскатают вас.
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