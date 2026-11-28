Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что его команде по силам вернуться от "Арсенала" с победой.

"Сити" набрал лишь одно очко из 12 последних доступных в Премьер-Лиге и теперь находится в шести баллах позади лидирующего "Арсенала", в гостях у которого "горожане" сыграют в воскресенье.



Однако Мареска верит в свою команду, которая только в прошлом месяце разгромила на выезде "Ливерпуль" со счетом 0:3.



"В этом сезоне мы уже показали, что мы способны побеждать в важных матчах, побеждать на выезде. Я не вижу никакой причины, почему мы не можем одержать победу там", — приводит слова Марески ESPN.