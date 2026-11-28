В субботу, 28 ноября, тремя поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" пропускал по четырех гола в обоих последних матчах Премьер-Лиги. "Брентфорд" не выиграл ни одного из 10 последних выездных поединков чемпионата. "Красные дьяволы" одержали пять победу в пяти домашних встречах с "пчелами" в рамках Премьер-Лиги.



"Юнайтед" продолжает обходиться без травмированных Карлоса Балеба, Мануэля Угарте, Маркуса Рэшфорда и Беньямина Шешко. Бруну Фернандеш приболел и находится под вопросом. Лени Йоро доступен после того, как его красная карточка против "Ливерпуля" была аннулирована FA. Надеется вернуться в строй Люк Шоу.



Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго все еще дисквалифицирован. Аарон Хики, Натан Коллинс, Рико Генри, Кайе Фуро, Антони Миламбо и Джош Дасилва травмированы.



ЛИДС — КОВЕНТРИ 18:00



"Лидс" пропустил девять голов в этом сезоне Премьер-Лиги — лучше показатель только у "Арсенала". Начав эту кампанию английского первенства с четырех поражений кряду с общим счетом 0:10, затем "Ковентри" одержал четыре победы в семи матчах (3 поражения). "Белые" потерпели только одно поражение в 23 последних домашних встречах с "небесно-голубыми" в рамках чемпионата (16 побед, 6 ничьих) — 1:3 в декабре 1996.



За исключением Матео Джозефа, все игроки "Лидса" в строю.



"Ковентри" устроит фитнес-тесты для Калеба Йиренки и Эфрона Мейсон-Кларка. Хаджи Райт, Джош Экклз, Орель Оменда, Люк Вулфенден и Тайво Авоньи команде не помогут.



ИПСВИЧ — АСТОН ВИЛЛА 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ипсвич" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду. Все три своих последних поединка в чемпионате "Астон Вилла" завершила вничью. "Вилланы" ни разу не уступили в 10 своих последних выездах к "трактористам" с учетом всех соревнований.



Защитник "Ипсвича" Лиф Дэвис залечил икроножную мышцу.



Защитник "Виллы" Мэтти Кэш оправился после сотрясения. Маттео Руджери и Амаду Онана остаются в лазарете.