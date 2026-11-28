12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 28 ноября, тремя поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЕНТФОРД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" пропускал по четырех гола в обоих последних матчах Премьер-Лиги. "Брентфорд" не выиграл ни одного из 10 последних выездных поединков чемпионата. "Красные дьяволы" одержали пять победу в пяти домашних встречах с "пчелами" в рамках Премьер-Лиги.
"Юнайтед" продолжает обходиться без травмированных Карлоса Балеба, Мануэля Угарте, Маркуса Рэшфорда и Беньямина Шешко. Бруну Фернандеш приболел и находится под вопросом. Лени Йоро доступен после того, как его красная карточка против "Ливерпуля" была аннулирована FA. Надеется вернуться в строй Люк Шоу.
Нападающий "Брентфорда" Игорь Тиаго все еще дисквалифицирован. Аарон Хики, Натан Коллинс, Рико Генри, Кайе Фуро, Антони Миламбо и Джош Дасилва травмированы.
ЛИДС — КОВЕНТРИ 18:00
"Лидс" пропустил девять голов в этом сезоне Премьер-Лиги — лучше показатель только у "Арсенала". Начав эту кампанию английского первенства с четырех поражений кряду с общим счетом 0:10, затем "Ковентри" одержал четыре победы в семи матчах (3 поражения). "Белые" потерпели только одно поражение в 23 последних домашних встречах с "небесно-голубыми" в рамках чемпионата (16 побед, 6 ничьих) — 1:3 в декабре 1996.
За исключением Матео Джозефа, все игроки "Лидса" в строю.
"Ковентри" устроит фитнес-тесты для Калеба Йиренки и Эфрона Мейсон-Кларка. Хаджи Райт, Джош Экклз, Орель Оменда, Люк Вулфенден и Тайво Авоньи команде не помогут.
ИПСВИЧ — АСТОН ВИЛЛА 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ипсвич" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду. Все три своих последних поединка в чемпионате "Астон Вилла" завершила вничью. "Вилланы" ни разу не уступили в 10 своих последних выездах к "трактористам" с учетом всех соревнований.
Защитник "Ипсвича" Лиф Дэвис залечил икроножную мышцу.
Защитник "Виллы" Мэтти Кэш оправился после сотрясения. Маттео Руджери и Амаду Онана остаются в лазарете.
28.11.2026 09:00
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Некоторые боссы клубов шарят, в отличии от некоторых дол6оебов с фапля.
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День говна в АПЛ. Можно чекнуть в полглаза на маню, чисто, чтобы поржать.
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Ахахахаха Ишаки нищие
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красиво Шаби пенсов сливает ))
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