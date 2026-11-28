"Ньюкасл" не собирается покупать нападающего саудовского "Аль-Ахли" Айвена Тоуни в январе.

30-летнего Тоуни продолжают настойчиво связывать с возвращением на родину в Англию, и "Ньюкасл" назывался одним из возможных пристанищ для Айвена.



"Ньюкаслу" совершенно бы не помешало усиление впереди, потому что Уильям Осула, Матиас Фернандес-Пардо и Йоан Висса забили лишь два гола на троих в этом сезоне Премьер-Лиги.



Главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле прекрасно знает Тоуни по совместной работе в "Аль-Ахли", откуда он и прибыл на "Сент-Джеймс Парк" минувшим летом.



И хотя по своему стилю Тоуни идеально подходит Яйссле, источники из "Ньюкасла" поведали The Athletic, что на радаре у "сорок" находятся совсем другие нападающие.



Одним из таких называется 24-летний Дион Дрена Беле, который забил 19 голов в 21 матче за загребское "Динамо" в этом сезоне.