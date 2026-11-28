Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери выступил с похвалой в адрес вингера Алехандро Гарначо.

На текущей неделе, не попав в заявку "Виллы" на матч Лиги Чемпионов против "Галатасарая", Гарначо удалил все упоминания бирмингемского клуба из своего инстаграма.



Одновременно с этим появилась информация, что "Вилла" готова досрочно прекратить аренду Гарначо, вернув 22-летнего аргентинца "Челси" в январе.



Однако Эмери допускает, что Гарначо ему еще пригодится. По словам Унаи, Алехандро хорошо тренируется и находится в форме.



"Когда его нет в заявке, это также означает, что я выбрал других игроков. В первую очередь он обладает моим уважением как человек, а во вторую — как игрок, но он не играет не по этой причине".



"Однаако футбол может быть переменчив. Мы играем много матчей, поэтому мне потребуются игроки".



"Алехандро Гарначо очень хорошо тренируется. У него великолепный настрой, очень хороший настрой".



"В начале сезона у него возникали сложности, потому что он был не в форме. Теперь он в форме и тренируется на хорошем уровне", — цитирует Эмери ESPN.