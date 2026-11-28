Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо призвал свою команду сплотиться и не опускать руки после поражения от "Ноттингем Форест".

Уступив "Форест" со счетом 3:2 накануне вечером, "Челси" оформил свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге.



Алонсо признает, что это "сложный момент" для "Челси", однако Хаби считает, что было бы неправильно впадать в отчаяние или винить друг друга.



"Нам всем в клубе и команде нужно сплотиться и преодолеть этот момент. Нам нужно справиться с этим, и на нас лежит соответствующая ответственность".



"Это сложный момент для всех в клубе. Для команды и фанатов. Мы расстроены, что снова проиграли, но нам нужно продолжать стараться искать решения".



"Мы не можем останавливаться. Наша уверенность в себе на низком уровне, и команда испытывает сложности с достижением результата".



"Сделав счет 2:1, мы пропустили, и счет стал 3:1. Мы ответственны за это, а также наша ответственность в том, чтобы постараться найти решения".



"Конечно, мы можем обороняться лучше. На этом уровне нужно уметь удерживать результаты и много не пропускать. Поэтому мы и проигрываем", — сообщил Алонсо Sky Sports.