"Челси" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Ноттингем Форест" со счетом 3:2.

Относительно поражения 0:2 от "Борнмута" из стартового состава "лесников" исчезли Райан Йетс и Дан Ндойе. Вместо них вышли Ксавер Шлагер и Игорь Жезус.



Наставник "синих" Хаби Алонсо отреагировал на унижение 1:4 от "Лидса", включив в стартовый состав Джордана Хендерсона, Педру Нету и Данни Уэлбека. Эти трое заменили Леви Колуилла, Эстевао Виллиана и Эммануэля Эмегу.



Хозяева "Сити Граунд" бодро начали матч и очень легко открыли счет, сделав это уже на пятой минуте. Даниэль Муньос навесил с правого фланга в штрафную, а Жезус пробил по летящему мячу из под Джоша Ачимпонга и поразил верхний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем гости больше владели мячом, но обе команды почти не проникали в штрафную площадь друг друга.



В итоге за первый тайм "Челси" практически ничего не показал впереди, отметившись лишь парой неточных и неопасных ударов.



Второй тайм начался с того, что Весле Фофана сбил в своей штрафной бывшего партнера по команде Лиама Делапа, а рефери назначил пенальти. Морган Гиббс-Уайт развел голкипера и мяч по разным углам — 2:0.



Правда, уже на 54-й минуте "синие" отыграли один гол. Нету нанес дальний удар, а мяч удачно отскочил в штрафной от защитника к Эммануэлю Эмеге, который подработал снаряд и пробил — 2:1.



Никакого перелома в игре после гола Эмеги не случилось — "Форест" по-прежнему выглядел предпочтительнее. На 62-й минуте только Эмилиано Мартинес спас "Челси" после удара Мурильо.



Свой следующий момент "лесники" создали на 73-й минуте, когда Гиббс-Уайт подсек заброшенный в штрафную площадь мяч перед Мартинесом — 3:1.



В концовке игра успокоилась, а точку в матче на 89-й минуте поставил Эмега, головой с границы вратарской площади замкнув подачу Нету — 3:2.



"Челси" пропустил очередные три гола и очень слабо сыграл впереди, несмотря на дубль Эмеги. "Синим" отчаянно не хватает Жоао Педро, однако возвращение в строй бразильского нападающего едва ли решит проблемы команды сзади.



"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче