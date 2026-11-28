"Челси" потерпел третье поражение подряд, уступив "Форест"
"Челси" потерпел третье подряд поражение в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Ноттингем Форест" со счетом 3:2.
Относительно поражения 0:2 от "Борнмута" из стартового состава "лесников" исчезли Райан Йетс и Дан Ндойе. Вместо них вышли Ксавер Шлагер и Игорь Жезус.
Наставник "синих" Хаби Алонсо отреагировал на унижение 1:4 от "Лидса", включив в стартовый состав Джордана Хендерсона, Педру Нету и Данни Уэлбека. Эти трое заменили Леви Колуилла, Эстевао Виллиана и Эммануэля Эмегу.
Хозяева "Сити Граунд" бодро начали матч и очень легко открыли счет, сделав это уже на пятой минуте. Даниэль Муньос навесил с правого фланга в штрафную, а Жезус пробил по летящему мячу из под Джоша Ачимпонга и поразил верхний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем гости больше владели мячом, но обе команды почти не проникали в штрафную площадь друг друга.
В итоге за первый тайм "Челси" практически ничего не показал впереди, отметившись лишь парой неточных и неопасных ударов.
Второй тайм начался с того, что Весле Фофана сбил в своей штрафной бывшего партнера по команде Лиама Делапа, а рефери назначил пенальти. Морган Гиббс-Уайт развел голкипера и мяч по разным углам — 2:0.
Правда, уже на 54-й минуте "синие" отыграли один гол. Нету нанес дальний удар, а мяч удачно отскочил в штрафной от защитника к Эммануэлю Эмеге, который подработал снаряд и пробил — 2:1.
Никакого перелома в игре после гола Эмеги не случилось — "Форест" по-прежнему выглядел предпочтительнее. На 62-й минуте только Эмилиано Мартинес спас "Челси" после удара Мурильо.
Свой следующий момент "лесники" создали на 73-й минуте, когда Гиббс-Уайт подсек заброшенный в штрафную площадь мяч перед Мартинесом — 3:1.
В концовке игра успокоилась, а точку в матче на 89-й минуте поставил Эмега, головой с границы вратарской площади замкнув подачу Нету — 3:2.
"Челси" пропустил очередные три гола и очень слабо сыграл впереди, несмотря на дубль Эмеги. "Синим" отчаянно не хватает Жоао Педро, однако возвращение в строй бразильского нападающего едва ли решит проблемы команды сзади.
"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче
28.11.2026 00:55
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Последние комментарии:
храни шестьнольси
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Какие та люди типа гучмен отсосали по полной где он никто не видел
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Обоссалси
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Есть позитив в том, что хотя бы теперь понимаем, что у нас есть нормальный бэкап жоаопедро в лице емеги
И дело даже не в голаз, хотя они добавляют впечатлений от него. Дело в его данных, в его нацеленности на борьбу, на движения, открывания. Плюс выглядит напом, который не боится идти на мяч, как тот же джексонв штрафной. Типо с ним в штрафной надо считаться. Высокий, относительно мощный и в то же время быстрый. Реально неплохой игрок
Типа если фиксануть защиту (ждем лакруа) и не юзать хендо , тос этой команды ещк чота выжать можно. Главное не впасть в психологическую яму.
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я не понимаю, что и думать. Пенсы впервые проигрывают аутсайдерам по делу, причем в предыдущем матче было то же самое. При чмореске похожие проигрыши выглядели как "не повезло, не по делу", тут же все по делу, беззубо, никакого класса не видно ни у одного из игроков. Это пиздец. Просто матч аутсайдеров и он проигран по делу, пздц
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ниче , Форресту историческую победу на СитиГраунд дали одержать
в след турике К Пэласа начнем и 19 очей буст
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ну хоть Эмегу после этих двух матчей с тремя голами с игры
сможем теперь наблюдать
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Нет Кайседо, нет игры. И Алонсо пора бы уже додуматься выкинуть Фофану из состава.
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Челси с марта -
проиграл больше всех (поражений) , среди нынешних команд АПЛ
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Игра была равна, играло два гавна. Но фофана решил иначе.
Емега уже 3 гола буквально за минут 90 в сезоне. Но ниче, юзанем улугбека в основке ка.
А хрендо в опорке, когда лавия и кайседо здоровы - это вишенка на торте.
Не знаю даже жаль ли мне алонсо, или он сам на это заслужил.
Бывает, но если проигрываем мертвому кристалпеласу дома - это печальси
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Забавно смотреть, как главный пенсо аналитик сходит с ума от того, что творится с Челси) Виноваты каждый день новые люди, в итоге почти все, но только не владельцы. А как орали пенсы про рекордную распродажу... будто требл заебенили, ещё не начав сезон))) А теперь выбирают какой шлак из оставшихся менее шлаковый для страта.
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*Членси
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гений Алонсы дал бой грозному ноттингему
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