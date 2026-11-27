Артета поведал, когда Салиба начнет играть за "Арсенал"
Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что защитник Вильям Салиба готов начать получать игровые минуты за первую команду.
Салиба еще выходил на поле в этом сезоне, причиной чему стала полученная на Чемпионате Мира минувшим летом травма спины. Однако теперь восстановление осталось позади.
Салиба уже сыграл в товарищеском матче за закрытыми дверьми, а также за молодежную команду "Арсенала" U-21 и был назван на скамейке запасных во время выезда к "Ньюкаслу" в Премьер-Лиге в прошлый уикенд.
Артета чувствует, что теперь 25-летний француз набрал достаточную форму, чтобы играть за первую команду, хотя и не все 90 минут.
"Он давно не играл в футбол (за первую команду) и может провести лишь определенное количество минут, поэтому нам нужно быть по-настоящему уверенными".
"Он хорошо тренируется. Он будет получать минуты в ближайших матчах, и затем он докажет, что уже доказал. Докажет, что является невероятным игроком", — цитирует Артету The Athletic.
27.11.2026 23:00
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