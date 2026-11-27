Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что его команду нельзя сравнивать с "Арсеналом".

В преддверии воскресного выезда к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги "Сити" уступает своему сопернику шесть очков.



"Сити" набрал лишь одно очков в четырех последних матчах Премьер-Лиги, однако Марески считает неправильным требовать от "горожан" той же стабильности, что и от "Арсенала", потому что эти два проекта находятся на совершенно разных стадиях.



"Мы были на вершине лиги два с половиной месяца, до 1 ноября. Теперь нас там нет, и все сравнивают".



"На мой взгляд, это семь лет вместе против четырех месяцев вместе, что нельзя сравнивать. Я понимаю, что все пытаются делать это, но с моей точки зрения, все выглядит ясно".



"Более чем легко понять, почему это происходит с нами, ведь мы вместе четыре месяца".



"Переходный процесс требует времени. Наверное, после того, как мы выиграли семь матчей подряд, восемь с учетом Лиги Чемпионов, все подумали, что переходного процесса нет".



"Я много раз говорил, что я не волшебник. Есть переходный процесс, и это нормально. У нас восемь или девять новых игроков, новый тренер, так что вам нужно время".



"На примере многих клубов вы можете видеть, насколько сложным бывает переходный процесс. На мой взгляд, это совершенно нормально".



"Я полностью расслаблен, совершенно не паникую. Я понимаю, что нам нужно выигрывать матчи, потому что это наша работа. На мой взгляд, все нормально", — цитирует Мареску Sky Sports.