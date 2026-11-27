Артета подтвердил, что у Райи есть шансы сыграть против "Сити"
Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что голкипер Давид Райя имеет шансы сыграть против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Райя получил травму плеча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд, в результате чего пропустил матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Худшие опасения "Арсенала" насчет повреждения Райи не подтвердились, и Давид даже был замечен на тренировочном поле, но насчет участия своего соотечественника в важнейшем матче Артета пока не уверен.
"Я не знаю... У нас есть еще несколько часов. Мы стараемся всех поставить на ноги".
"Да, у него есть шансы сыграть", — цитирует Артету talkSPORT.
27.11.2026 21:00
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Зачем рисковать? Можно и усугубить травму, пусть ещё недельку полечится, а там куры и Реал...
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