Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что голкипер Давид Райя имеет шансы сыграть против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Райя получил травму плеча против "Ньюкасла" в прошлый уикенд, в результате чего пропустил матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".



Худшие опасения "Арсенала" насчет повреждения Райи не подтвердились, и Давид даже был замечен на тренировочном поле, но насчет участия своего соотечественника в важнейшем матче Артета пока не уверен.



"Я не знаю... У нас есть еще несколько часов. Мы стараемся всех поставить на ноги".



"Да, у него есть шансы сыграть", — цитирует Артету talkSPORT.