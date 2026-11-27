Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола отметил прогресс нападающего Александера Исака.

Исак сильно начал свой второй сезон за "Ливерпуль", забив уже 10 голов во всех соревнованиях. Однако 27-летний швед радует Ираолу не только забитыми мячами.



"Он определенно прибавил в игре с мячом. Без мяча он лучше понимает, как прессинговать".



"Чем лучше он понимает, тем меньше ему приходится бегать. Также мы гораздо лучше его используем при владении мячом. Он очень хорошо связывает игру".



"Он обладает очень хорошей техникой, поэтому мы должны использовать его не только при завершении, он также может быть очень важен при розыгрыше мяча".



"Он был особенно хорош против "Юнайтед", хотя и не забил. В другой день, против "Брюгге", он был очень хорош. Он помогает нам в розыгрыше мяча. Он помогает нам доставить мяч вперед, и иногда сам же завершает эти комбинации".



"Он все понимает, он готов учиться, и он прибавил", — цитирует Ираолу Sky Sports.