"Манчестер Юнайтед" склоняется к тому, чтобы попрощаться с защитником Лисандро Мартинесом следующим летом.

В прошлом месяце Мартинес поставил свое будущее в "Юнайтед" под большой вопрос, публично раскритиковав руководство клуба за недостаточные инвестиции в состав. Одновременно с этим выяснилось, что минувшим летом Лисандро хотел перейти в "Атлетико".



Контракт Мартинеса по-прежнему истекает в конце сезона, и журналист Бен Джейкобс ожидает, что 28-летний игрок сборной Аргентины не получит новой сделки в "Юнайтед".



"Юнайтед" все еще может воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Мартинеса на 12 месяцев, но лишь для того, чтобы затем продать Лисандро.



Наличие потенциальных покупателей на Мартинеса зависит от игры Лисандро в остатке сезона. Если же аргентинец не прибавит, "Юнайтед" предпочтет отпустить его как свободного агента.



В любом случае, Мартинес должен покинуть "Юнайтед" следующим летом, когда "красные дьяволы" собираются основательно обновить свою линию обороны.