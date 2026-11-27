"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией по продлению на 12 месяцев контракта со своим капитаном Бруну Фернандешем.

"Юнайтед" решился на этот шаг после того, как Фернандеш отклонил два предложения клуба о новой сделке и предпочел временно приостановить переговоры, лично это подтвердив в минувший вторник.



Если бы "Юнайтед" не продлил контракт Фернандеша до июня 2028, то уже с января 32-летний полузащитник сборной Португалии смог бы свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Активация этой опции позволит "Юнайтед" оградить себя от спекуляций насчет будущего Фернандеша в январе и защитить трансферную стоимость Бруну.



BBC добавляет, что Фернандеш пропустил тренировку "Юнайтед" в пятницу. Бруну вернулся приболевшим с матча Лиги Чемпионов против "Спортинга".