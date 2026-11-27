"Юнайтед" продлил контракт Бруну Фернандеша до июня 2028
"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией по продлению на 12 месяцев контракта со своим капитаном Бруну Фернандешем.
"Юнайтед" решился на этот шаг после того, как Фернандеш отклонил два предложения клуба о новой сделке и предпочел временно приостановить переговоры, лично это подтвердив в минувший вторник.
Если бы "Юнайтед" не продлил контракт Фернандеша до июня 2028, то уже с января 32-летний полузащитник сборной Португалии смог бы свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Активация этой опции позволит "Юнайтед" оградить себя от спекуляций насчет будущего Фернандеша в январе и защитить трансферную стоимость Бруну.
BBC добавляет, что Фернандеш пропустил тренировку "Юнайтед" в пятницу. Бруну вернулся приболевшим с матча Лиги Чемпионов против "Спортинга".
27.11.2026 18:00
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