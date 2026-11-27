"Ливерпуль" не собирается вступать в борьбу за полузащитника "Борнмута" Алекса Скотта в зимнее трансферное окно.

Скотт не будет продлевать свой истекающий через 18 месяцев контракт с "Борнмутом", что делает продажу Алекса в январе или следующим летом неминуемой.



О покупке 23-летнего игрока сборной Англии в январе задумываются "Арсенал" и "Челси", но "Ливерпуль" к ним не присоединится, утверждает The Athletic.



"Ливерпуль" до сих пор не восполнил потерю Кертиса Джонса минувшим летом, однако решение не приглашать нового полузащитника дало толчок развитию Трея Ньони, чему "красные" весьма рады.



Об укреплении своей полузащиты "Ливерпуль" подумает следующим летом. Тогда, помимо Скотта, если тот еще не покинет "Борнмут", целью для "красных" также может стать Ламин Камара из "Монако".