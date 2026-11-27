"Арсенал" договаривается с Иваном Фреснедой
"Арсенал" ведет переговоры с представителями правого защитника лиссабонского "Спортинга" Ивана Фреснеды.
По информации The Athletic, "Арсенал" уже некоторое время отслеживает прогресс Фреснеды, рассматривая Ивана на роль преемника для Бена Уайта.
К своим 22 годам Фреснеда успел завоевать два титула португальского первенства со "Спортингом", а в прошлом месяце дебютировал за сборную Испании, приняв участие в матче Лиги Наций против Чехии.
"Арсенал" уже установил контакт с лагерем Фреснеды и готов воспользоваться тем, что от контракта Ивана со "Спортингом" остается только 18 месяце.
Однако Фреснеда — не единственный правый защитник на радаре "Арсенала". Со стороны "канониров" также существует интерес к 17-летнему Давиду Боли из ПСЖ.
27.11.2026 16:00
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