Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо подтвердил, что не будет привлекать бывшего капитана "синих" Джона Терри к работе с игроками первой команды.

В этом сезоне "Челси" испытывает огромные проблемы в обороне, о чем говорит количество пропущенных голов, а также есть вопросы к морально-волевым качествам подопечных Алонсо.



И с тем, и другим "Челси" мог бы помочь Терри, который сейчас трудится в академии, однако Алонсо не нуждается в услугах бывшего защитника сборной Англии.



"Мы разговаривали, потому что он частно бывает в Кобхэме. Он трудится в академии. У нас есть свой персонал, который занимается этими вещами, но мы всегда рады присутствию Джона".



"Будет ли Терри привлечен к работе с первой командой? В этом году? Пока нет. Но он близок к команде", — цитирует Алонсо The Telegraph.