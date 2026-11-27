Нико Пас заинтересован в переходе в "Юнайтед"
Полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас находит привлекательной возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".
Пас великолепно проводит этот сезон и уже совершил 14 результативных действий за "Комо", включая два гола против "Юнайтед" в Лиге Чемпионов в октябре.
"Реалу" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Паса за 80 миллионов евро (67 млн. фунтов), однако в данный момент этот сценарий маловероятен — сам Нико не настроен возвращаться в Мадрид.
По информации The Athletic, "Юнайтед" рассматривает 22-летнего аргентинца в качестве возможной замены для своего капитана Бруну Фернандеша, который на днях подтвердил, что переговоры о новом контракте приостановлены.
32-летний Фернандеш отклонил уже два предложения "Юнайтед" о новом контракте, а его действующий истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
И хотя фактор участия в Лиге Чемпионов имеет значение для Паса, Нико находит заманчивой возможность перейти в "Юнайтед" и стать ключевой фигурой команды, чего в "Реале" ему обещать не могут.
Назначение Маурисио Почеттино главным тренером "Юнайтед" только повышает шансы клуба с "Олд Траффорд" заполучить Паса.
Пас является соотечественником Почеттино и имеет с ним общих агентов.
27.11.2026 12:00
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Пас, майну, балеба, шешко, кунья. Диало мбемо еще, вокруг этих ребят нужно строить команду
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