Полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас находит привлекательной возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".

Пас великолепно проводит этот сезон и уже совершил 14 результативных действий за "Комо", включая два гола против "Юнайтед" в Лиге Чемпионов в октябре.



"Реалу" по-прежнему принадлежит опция обратного выкупа Паса за 80 миллионов евро (67 млн. фунтов), однако в данный момент этот сценарий маловероятен — сам Нико не настроен возвращаться в Мадрид.



По информации The Athletic, "Юнайтед" рассматривает 22-летнего аргентинца в качестве возможной замены для своего капитана Бруну Фернандеша, который на днях подтвердил, что переговоры о новом контракте приостановлены.



32-летний Фернандеш отклонил уже два предложения "Юнайтед" о новом контракте, а его действующий истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



И хотя фактор участия в Лиге Чемпионов имеет значение для Паса, Нико находит заманчивой возможность перейти в "Юнайтед" и стать ключевой фигурой команды, чего в "Реале" ему обещать не могут.



Назначение Маурисио Почеттино главным тренером "Юнайтед" только повышает шансы клуба с "Олд Траффорд" заполучить Паса.



Пас является соотечественником Почеттино и имеет с ним общих агентов.