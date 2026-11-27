Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что несет полную ответственность за игру своей команды в обороне.

"Челси" пропустил уже 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, включая четыре во время домашнего поражения 1:4 от "Лидса" в прошлый уикенд. По этому показателю хуже "синих" только четыре команды дивизиона.



Алонсо признает наличие проблемы, но призывает дать время, чтобы поставить "Челси" игру в обороне.



"Этому нет оправданий, и мы должны обороняться лучше. Мы в процессе. Мы предпринимаем шаги, шаги вперед, и потребуется время, прежде чем это будет в нашей ДНК".



"Я несу полную ответственность за команду и то, как они играют. Нам нужно продемонстрировать улучшения, не только разговоры. Слова ничего не стоят — важно показать это на поле".



"Мы хотим играть в более надежный футбол, нежели мы это делали. Надеюсь, это был единичный провал, который мы не хотим повторить", — цитирует Алонсо Evening Standard.