Левый защитник лиссабонского "Спортинга" Макси Араухо хочет перейти в "Манчестер Юнайтед".

Слухи об интересе "Юнайтед" к Араухо появились еще в прошлом сезоне, однако минувшим летом "красные дьяволы" так и не смогли укрепить свой левый фланг обороны.



"Юнайтед" вернется к решению этой задачи в зимнее трансферное окно, и Араухо обещает стать одной из ведущих целей клуба с "Олд Траффорд".



"Юнайтед" уже несколько месяцев отслеживает Араухо, а в минувшую среду смог поближе посмотреть на 26-летнего игрока сборной Уругвая в матче Лиги Чемпионов против "Спортинга".



Араухо сыграл все 90 минут в Лиссабоне, а также заработал для "Спортинга" пенальти, с которого и был открыт счет в этом ничейном матче (2:2).



Как сообщает Sport Witness в эксклюзивном материале, ссылаясь на осведомленный источник, Араухо "очень открыт" к переезду в Премьер-Лигу и находит привлекательным вариант с "Юнайтед".



Несмотря на наличие в своем контракте пункта о выкупе за 80 миллионов евро (67 млн. фунтов), Араухо может быть доступен в январе за 50-60 млн. евро (42-50 млн. фунтов), но все равно есть сомнения, готов ли "Юнайтед" столько потратить на левого защитника.



Добавим, сейчас Араухо проводит свой третий сезон за "Спортинг". В этой кампании португальского первенства Макси забил один гол и отдал две результативные передачи в 10 матчах.