Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призвал "красных дьяволов" последовать примеру "Арсенала" для возвращения славных времен.

Прошло уже 13 лет с тех пор, как "Юнайтед" последний раз выигрывал Премьер-Лигу, и доставшаяся новому главному тренеру Маурисио Почеттино команда едва ли может напоминать своих более успешных предшественников.



Погба считает, что "Юнайтед" пора перестать оглядываться в прошлое. Поль хочет, чтобы "красные дьяволы" терпеливо выстраивали свою команду, как это делал "Арсенал", который в прошлом сезоне завоевал свой первый за 22 года титул Премьер-Лиги.



"Я рад, что туда пришел Почеттино, потому что я считаю его отличным тренером. Мне также жаль Майкла Кэррика, потому что, думаю, у него не было достаточно времени, чтобы проявить себя".



"Но я думаю, мы просто должны дать время этой команде. Мы знаем, что у "Юнайтед" есть много фанатов по всему миру, и все мы хотим, чтобы "Юнайтед" побеждал".



"Насчет этой команды — а я был там — я думаю лишь то, что вам нужно время, важно нужно наладить вещи внутри. Всем нужно быть на одной волне, и вам нужно дать тренеру время на воплощение своих идей".



"Игроки тоже должны проявлять себя, должны понимать тренера. Следуя этому, они смогут чего-нибудь достичь — как "Арсенал".



"У "Арсенала" были замечательные времена с Тьерри Анри. То была замечательная эра, они вышли в финал Лиги Чемпионов, они выиграли Премьер-Лигу. А затем они долгое время ничего не выигрывали".



"Сколько лет прошло между предыдущим чемпионством "Арсенала" и этим (в прошлом сезоне)?"



"Но давление, которому они подвергались, было намного меньше, потому что "Манчестер Юнайтед" — большой клуб. "Арсенал" позволил себе найти свой путь назад на вершину".



"Думаю, это именно то, что нужно "Манчестер Юнайтед". Нам нужно перестать говорить о них как о команде, которой они когда-то были".



"Нужно проявить уважение, нужно позволить им снова вырасти и вернуться на вершину", — сообщил Погба talkSPORT.