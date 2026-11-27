Погба призвал "Юнайтед" последовать примеру "Арсенала"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба призвал "красных дьяволов" последовать примеру "Арсенала" для возвращения славных времен.
Прошло уже 13 лет с тех пор, как "Юнайтед" последний раз выигрывал Премьер-Лигу, и доставшаяся новому главному тренеру Маурисио Почеттино команда едва ли может напоминать своих более успешных предшественников.
Погба считает, что "Юнайтед" пора перестать оглядываться в прошлое. Поль хочет, чтобы "красные дьяволы" терпеливо выстраивали свою команду, как это делал "Арсенал", который в прошлом сезоне завоевал свой первый за 22 года титул Премьер-Лиги.
"Я рад, что туда пришел Почеттино, потому что я считаю его отличным тренером. Мне также жаль Майкла Кэррика, потому что, думаю, у него не было достаточно времени, чтобы проявить себя".
"Но я думаю, мы просто должны дать время этой команде. Мы знаем, что у "Юнайтед" есть много фанатов по всему миру, и все мы хотим, чтобы "Юнайтед" побеждал".
"Насчет этой команды — а я был там — я думаю лишь то, что вам нужно время, важно нужно наладить вещи внутри. Всем нужно быть на одной волне, и вам нужно дать тренеру время на воплощение своих идей".
"Игроки тоже должны проявлять себя, должны понимать тренера. Следуя этому, они смогут чего-нибудь достичь — как "Арсенал".
"У "Арсенала" были замечательные времена с Тьерри Анри. То была замечательная эра, они вышли в финал Лиги Чемпионов, они выиграли Премьер-Лигу. А затем они долгое время ничего не выигрывали".
"Сколько лет прошло между предыдущим чемпионством "Арсенала" и этим (в прошлом сезоне)?"
"Но давление, которому они подвергались, было намного меньше, потому что "Манчестер Юнайтед" — большой клуб. "Арсенал" позволил себе найти свой путь назад на вершину".
"Думаю, это именно то, что нужно "Манчестер Юнайтед". Нам нужно перестать говорить о них как о команде, которой они когда-то были".
"Нужно проявить уважение, нужно позволить им снова вырасти и вернуться на вершину", — сообщил Погба talkSPORT.
27.11.2026 09:00
Просмотров: 954
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: