Легенда "Арсенала" По Мерсон считает, что "канониры" должны сыграть против "Манчестер Сити" с Виктором Дьекерешем в нападении.

Посреди этой недели Дьекереш напомнил о себе, отметив редкий для себя в этом сезоне выход в стартовом составе голом против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов.



В 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги Дьекереш суммарно сыграл только 181 минуту, однако Мерсон убежден, что 28-летний швед сможет создать больше проблем обороне "Сити", нежели Кай Хаверц.



"Он играл в футбол не так много и не всегда удачно, но я бы, наверное, сыграл с ним против "Манчестер Сити".



"Их центральным защитникам не понравятся эти суета и шум. Если вы посмотрите на "Манчестер Сити" в этом сезоне, то у них возникают проблемы, когда их защитников подвергают давлению и навязывают им борьбу".



"Если сыграть с Хаверцем, большим поклонником которого я являюсь, то это будет чистый футбольный матч, и игроки "Манчестер Сити" будут рады этому".



"Дьекереш является противоположностью, и это создало бы огромные проблемы их двум центральным защитникам, Гехи и Диашу, которые не блещут в этом сезоне", — сообщил Мерсон Sky Sports.