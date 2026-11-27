Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что ожидает увидеть "сильную реакцию" от своей команды против "Ноттингем Форест".

В прошлую субботу "Челси" потерпел домашнее поражение 1:4 от "Лидса". Именно "синие" открыли счет в этом матче Премьер-Лиги, но затем утратили контроль над игрой и в итоге безвольно уступили.



Алонсо провел ряд бесед со своими игроками о манере этого поражения и теперь ожидает, что "Челси" отреагирует во время выезда к "Ноттингем Форест" в пятницу.



"На протяжении недели наш фокус был на завтрашнем матче. Мы разговаривали о том, что нам нужно показать сильную реакцию и способность сражаться на высоком уровне, как это необходимо завтра и в оставшихся матчах. Нам нужно показать, что мы можем играть гораздо лучше, потому что в последнем матче это было недостаточно хорошо".



"Это было главной темой для нас, для команды. Если вы вернетесь к субботе, то нам не хватало не только игроков. Нам не хватало многих базовых вещей, чтобы сражаться в матче".



"Так что это было ясно для нас на протяжении недели. Мы разговаривали о необходимости этих базовых вещей, чтобы сражаться", — цитирует Алонсо Evening Standard.