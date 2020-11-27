В пятницу, 27 ноября, поединком "Ноттингем Форест" и "Челси" стартует 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЧЕЛСИ 23:00



"Ноттингем Форест" выиграл лишь два из 14 последних матчей в Премьер-Лиге (5 ничьих, 7 поражений). В этом сезоне английского первенства "лесники" уходили с поля без забитых голов шесть раз — больше всех в дивизионе.



В матчах с участием "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги зрители увидел 40 голов (20 забито, 20 пропущено) — больше, чем у какой-либо другой команды. "Синие" проиграли три из четырех последних поединков чемпионата (1 победа).



"Челси" ни разу не проиграл в пяти последних выездах к "Форест" в Премьер-Лиге (4 победы, 1 ничья). В прошлом сезоне "синие" одержали победу 0:3 на "Сити Граунд", но уступили "лесникам" дома 1:3.



Вингер "Форест" Каллум Хадсон-Одои возвращается после травмы паха и может сыграть против своего бывшего клуба. Николо Савона и Николас Домингес остаются в лазарете.



Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо готов сыграть, несмотря на вынужденную замену против "Лидса". Жоао Педро пока не готов, как и Максанс Лакруа, Йоррел Хато, Рис Джеймс и Джейми Гиттенс.