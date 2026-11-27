"Сандерленд" завершил вничью 1:1 домашний матч Лиги Европы против польской "Ягеллонии"

Несмотря на определенное преимущество, "Сандерленд" не смог дожать своего соперника в первом тайме.



Зато едва начался второй тайм, как "черные коты" открыли счет. Защитник соперника не смог должным образом прервать прострел Энцо Ле Фе к дальней штанге, и Тимур Тутеров головой отправил мяч в ворота с нескольких сантиметров — 1:0.



На 52-й минуте счет внезапно стал равным. Камиль Юзвяк перехватил недостаточно сильный пас Рейнилду Мандавы назад, проскочил мимо голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:1.



В остатке матча счет уже не изменился. "Сандерленд", конечно, был ближе к победе, но мог и пропустить.



"Сандерленд" (Англия) — "Ягеллония" (Польша) — 1:1 (0:0)



Голы: Тутеров 47 — Юзвяк 52.



"Сандерленд": Руфс, Хьюм (Менье 45), Дансо, Альдерете (О'Нин 39), Мандава, Фофана, Садики (Ахока 45), Ригг, Ле Фе (Тальби 65), Ангуло, Тутеров (Изидор 77).