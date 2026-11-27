"Кристал Пэлас" одержал свою первую победу при новом главном тренере Томасе Франке, одолев испанский "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 в Лиге Европы.

В первом тайме "Реал Сосьедад" был ощутимо лучше, но забить так и не смог. "Пэлас" за первый тайм лишь отметился несколькими неточными ударами.



После перерыва гости продолжили оказывать давление и на 67-й минуте, наконец, открыли счет. Мамаду Сарр опередил защитника и с границы вратарской площади замкнул прострел партнера — 0:1.



Однако хоронить "орлов" было рано. На 71-й минуте Жан-Филипп Матета нарвался на фол в чужой штрафной со стороны Хона Мартина, который получил вторую желтую карточку и оставил "Реал Сосьедад" вдесятером. Сам же Матета реализовал назначенный пенальти — 1:1.



"Реал Сосьедад" замешкался и на 81-й минуте пропустил еще раз. Йорген Ларсен пробил в падении через себя, а Дуайт Макнил подправил в ворота шедший мимо мяч — 2:1.



В компенсированное время рефери назначил еще один пенальти в ворота гостей, за игру рукой. Однако Йереми Пино не смог пробить голкипера.



"Кристал Пэлас" (Англия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 2:1 (0:0)



Голы: Матета 73 (пен), Макнил 81 — Сарр 66.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво (Халаили 79), Ричардс, Дисаси, Чилуэлл (Митчелл 80), Хьюз (Ларсен 79), Тимбер, Камада, Пино, Нкетиа (Макнил 57), Матета (Осорио 88).



Удаление: Мартин 71.