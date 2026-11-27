Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее призвал команду сосредоточиться на своей игре, а не жаловаться на судейство после ничьей против лиссабонского "Спортинга" в Лиге Чемпионов.

В минувшую среду рефери Шимон Марциняк отменил два гола "Юнайтед", назначил два пенальти в ворота Сенне Ламменса и удалил Юри Тилеманса, в результате чего "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться ничьей 2:2.



Главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино посетовал, что его команду "много раз наказали в ключевых эпизодах", также пожаловавшись на судейство и после поражения 4:0 от "Ливерпуля" в прошлый уикенд, однако вышедший в стартовом составе Зиркзее предпочитает не зацикливаться на судействе.



"По моему мнению, здесь определенно было несколько ключевых решений не в нашу пользу. Но нам не следует смотреть на рефери. Вместо этого нам следует смотреть на себя, но судейство определенно повлияло на нас, это нельзя отрицать".



"Но с такой командой, как у нас, мы должны приезжать сюда и, не смотря на рефери, добиваться победы независимо от принимаемых им решений".



"Конечно, мы играли на победу, поэтому в каком-то смысле мы можем извлечь позитив из этого матча".



"Конечно, мы расстроены, что не одержали победу, учитывая нашу форму в последнее время. Некоторый позитив все-таки есть, и нам просто нужно продолжить двигаться вперед, оставаться сплоченными, продолжать трудиться и думать о следующем матче", — сообщил Зиркзее MUTV.