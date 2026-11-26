"Брайтон" одержал победу 4:0 над румынским клубом "Университатя" на общем этапе Лиги Конференций.

"Брайтону" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Джек Хиншелвуд прострелил к дальней штанге, а Ибрахим Осман подставил свою ногу — 1:0.



На 33-й минуте Максим Де Кейпер неожиданным для голкипера ударом с дистанции развил преимущество "чаек" — 2:0.



Спустя еще несколько минут положение гостей усугубилось, потому что Владимир Скречу получил прямую красную карточку за фол на Мэтте О'Райли.



Затем "Брайтон" сделал передышку и только на 61-й минуте довел разницу в счете до крупной. Это Хараламбос Костулас ударом с угла вратарской площади поразил ближний угол — 3:0.



Прошло еще две минуты, и Осман оформил дубль. Ибрахим ворвался в штрафную с левого фланга, сместился в направлении центра, не замечая защитников, и направил мяч в дальний угол ворот — 4:0.



Таким образом, теперь "Брайтон" имеет 10 очков из 12 возможных и очень близок к попаданию в плей-офф.



"Брайтон" (Англия) — "Университатя" (Румыния) — 4:0 (2:0)



Голы: Осман 3, 63, Де Кейпер 33, Костулас 61.



"Брайтон": Стил, Стрейк (Вушкович 62), Кадиоглу, Де Кейпер (Коштинья 45), Свобода, Хиншелвуд, Гросс (Дэвид 72), Андрес (Аяри 45), Осман, Костулас, О'Райли (Азиз 45).



Удаление: Скречу 39.