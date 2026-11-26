"Борнмут" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, вдесятером одержав волевую победу 1:2 в гостях у испанской "Сельты".

Начало матча осталось за "Сельтой". Один гол домашней команды не был засчитан из-за офсайда, но во втором никаких правил нарушено не было. Это экс-игрок "Ливерпуля" Яго Аспас поразил ворота из пределов штрафной с отскоком от дальней штанги — 1:0.



На 29-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Борнмута" — снова офсайд. Незадолго до этого Бафоде Диаките получил красную карточку за грубый фол, оставив команду Марко Розе вдесятером.



Зато во втором тайме не прошло и двух минут, как "вишенки" сравняли счет. Альваро Родригес, пригнувшись, подставил голову под классный навес появившегося на замену Тайлера Адамса — 1:1.



Далее, несмотря на дефицит в одного игрока, "Борнмут" чувствовал себя уверенно — настолько, что забил второй гол. На 78-й минуте партнеры довели мяч в штрафной до Райана, а тот пробил с рикошетом — 1:2.



Ничего изменить "Сельта" уже не смогла и просто не успела. "Брайтон" имеет пять побед из пяти и находится на пороге прямого попадания в плей-офф Лиги Европы.



"Сельта" (Испания) — "Борнмут" (Англия) — 1:2 (1:0)



Голы: Аспас 19 — Родригес 47, Райан 78.



"Борнмут": Ди Грегорио, Диаките, Хилл, Силва, Солер (Трюффер 68), Брукс (Тавернье 68), Кук, Скотт (Кристи 65), Адли (Райан 68), Клюйверт (Адамс 45), Родригес.



Удаление: Диаките 23.