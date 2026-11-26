"Борнмут" вдесятером победил "Сельту" в Лиге Европы
"Борнмут" продлил свою 100-процентную серию в Лиге Европы, вдесятером одержав волевую победу 1:2 в гостях у испанской "Сельты".
Начало матча осталось за "Сельтой". Один гол домашней команды не был засчитан из-за офсайда, но во втором никаких правил нарушено не было. Это экс-игрок "Ливерпуля" Яго Аспас поразил ворота из пределов штрафной с отскоком от дальней штанги — 1:0.
На 29-й минуте мяч еще раз побывал в воротах "Борнмута" — снова офсайд. Незадолго до этого Бафоде Диаките получил красную карточку за грубый фол, оставив команду Марко Розе вдесятером.
Зато во втором тайме не прошло и двух минут, как "вишенки" сравняли счет. Альваро Родригес, пригнувшись, подставил голову под классный навес появившегося на замену Тайлера Адамса — 1:1.
Далее, несмотря на дефицит в одного игрока, "Борнмут" чувствовал себя уверенно — настолько, что забил второй гол. На 78-й минуте партнеры довели мяч в штрафной до Райана, а тот пробил с рикошетом — 1:2.
Ничего изменить "Сельта" уже не смогла и просто не успела. "Брайтон" имеет пять побед из пяти и находится на пороге прямого попадания в плей-офф Лиги Европы.
"Сельта" (Испания) — "Борнмут" (Англия) — 1:2 (1:0)
Голы: Аспас 19 — Родригес 47, Райан 78.
"Борнмут": Ди Грегорио, Диаките, Хилл, Силва, Солер (Трюффер 68), Брукс (Тавернье 68), Кук, Скотт (Кристи 65), Адли (Райан 68), Клюйверт (Адамс 45), Родригес.
Удаление: Диаките 23.
26.11.2026 22:40
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Последние комментарии:
Однажды вы полюбите меня
тогда уже будет поздно
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Однажды Шон Дайч возглавит «Ишакси»
учитывая его возраст это скоро)
(ответить)
12.03.2026 00:23 #
narcot
мертвейший псг
хули чменрике хватает только на сезон?
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Источник: https://fapl.ru/posts/120798/?c=1
12.03.2026 00:24 #
narcot
0.42 - 1.43. как же псг отскакивает
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Источник: https://fapl.ru/posts/120798/?c=1
(ответить)
Квадратный аналитик все время комуто , что-то пытается доказать, хотя сам не вдупляет суть своих копипастных мемуаров.
(ответить)
«Борнмут» Марко Розе выиграл ДЕСЯТЬ матчей подряд во всех турнирах с общим счетом 24:3
05.11.2026 23:52 #
narcot
для этого стоило уволить чморайолу
"Борнмут" выиграл все семь своих последних матчей с общим счетом 19:1
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05.11.2026 23:59 #
dexter
Квадратный необучаемый даун.
А че не 15 матчей? Или тогда не получается 19:1 без Ираоли?
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06.11.2026 00:17 #
narcot
тупая пизда, победная серия начинается с победы) 8 матчей назад слили кекси 5:1
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06.11.2026 00:24 #
dexter
Я бы с тобой даже не спорил, не приплети ты сюда Ираолю.
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06.11.2026 00:29 #
narcot
где ты спор увидел, ебанько? 19:1 за 7 матичей - это факт, статистика :)
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06.11.2026 00:31 #
dexter
Так я и говорю, нахуя ты сюда Ираолю приплел, если сравниваешь только отрезок, но заявляешь, что стало лучше?
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06.11.2026 00:36 #
narcot
сбрось отерзок получше при чморайоле, с которым залюпю 2й с конца по созданным моментам :)
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06.11.2026 00:42 #
dexter
25/26: 2 место в АПЛ за 8 игр.
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06.11.2026 00:43 #
dexter
за 9 игр.
(ответить)
06.11.2026 00:45 #
narcot
19:1 за 7 матчей - это место, шлюха? :)
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06.11.2026 00:47 #
dexter
Вот и я к тому же... Ты зачем, шлюха, разницу мячей считаешь?
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06.11.2026 00:50 #
narcot
это статистика. смысл твоего шизоспора? ты хочешь ещё мочи глотнуть? :) маленький, прямо скажи, не нужно каждый раз шизеть
7 побед с разницей 19:1. когда такое было при чморайоле?
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06.11.2026 00:55 #
dexter
Это не статистика, это даже не демо версия. Статистика - охватывает весь спектр данных, а ты, долбое6 - приводишь крохотную часть, в попытке перемоги.
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06.11.2026 01:14 #
narcot
ухахаахаххахахаха оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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Источник: https://fapl.ru/posts/125480/?c=1
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