"Лидс" официально подтвердил, что нападающий Доминик Калверт-Левин заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2029.

29-летний Калверт-Левин представляет "Лидс" после своего перехода свободным агентом из "Эвертона" в августе 2025, утвердившись ключевым игроком команды Даниэля Фарке.



Калверт-Левин забил 15 голов за "Лидс" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований и уже шесть раз отличился в этом, в том числе против "Челси" в прошлый уикенд.



С момента своего перехода в "Лидс" Калверт-Левин является самым результативным английским игроком в Премьер-Лиге наравне с Морганом Гиббс-Уайтом и Олли Уоткинсом — по 19 голов.



Своей игрой Калверт-Левин заслужил возвращение в сборную Англии в марте. Доминик не попал в заявку команды Томаса Тухеля на Чемпионат Мира минувшим летом, но вызывался в оба международных перерыва в этом сезоне.



Калверт-Левин также привлек интерес "Манчестер Юнайтед" в преддверии зимнего трансферного окна, однако Доминик не проявил интереса к переходу в большой клуб.



Согласно слухам, теперь Калверт-Левин стал самым высокооплачиваемым игроком "Лидса" всех времен.