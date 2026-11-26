"Брайтон" интересуется "украинским Эрлингом Холандом"
"Брайтон" находится среди клубов Премьер-Лиги, проявляющих интерес к нападающему голландского "Утрехта" Артему Степанову.
19-летний Степанов выступает за "Утрехт" с января, представляя клуб Эредивизии на правах аренды из "Байера".
Степанов сильно начал этот сезон, забив шесть голов в 10 матчах голландского первенства. Артем отличается внушительными физическими данными, поставленным ударом, хорошей игрой на втором этаже и скоростью, заслужив сравнение с бомбардиром "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.
Как сообщает Sky Sports, "Брайтон" подыскивает нового нападающего, и Степанов является одним из рассматриваемых "чайками" вариантов.
"Утрехту" принадлежит опция выкупа Степанова в конце сезона, но "Байер" имеет возможность затем воспользоваться опцией обратного выкупа Артема.
26.11.2026 21:00
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