Вингер "Тоттенхэма" Савиньо пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

В прошлую субботу против "Ипсвича" Савиньо сыграл свой первый матч с 10 октября. 22-летний бразилец вышел на замену во втором тайме, но продержался только 20 минут.



Савиньо вновь травмировался и был обратно заменен, покинув поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" с помощью медицинского персонала "шпор".



По информации The Athletic, "Тоттенхэм" не устанавливает точные сроки по возвращению Савиньо в строй, но счет пойдет на недели.



Теперь Савиньо серьезно рискует пропустить оставшиеся семь матчей "Тоттенхэма" в этом календарном году.



После своего перехода из "Манчестер Сити" за 85 миллионов фунтов минувшим летом Савиньо сыграл только семь матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях и забил единственный гол — в своем дебюте за "шпор".