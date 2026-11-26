"Тоттенхэм" потерял Савиньо на несколько недель
Вингер "Тоттенхэма" Савиньо пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.
В прошлую субботу против "Ипсвича" Савиньо сыграл свой первый матч с 10 октября. 22-летний бразилец вышел на замену во втором тайме, но продержался только 20 минут.
Савиньо вновь травмировался и был обратно заменен, покинув поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" с помощью медицинского персонала "шпор".
По информации The Athletic, "Тоттенхэм" не устанавливает точные сроки по возвращению Савиньо в строй, но счет пойдет на недели.
Теперь Савиньо серьезно рискует пропустить оставшиеся семь матчей "Тоттенхэма" в этом календарном году.
После своего перехода из "Манчестер Сити" за 85 миллионов фунтов минувшим летом Савиньо сыграл только семь матчей за "Тоттенхэм" во всех соревнованиях и забил единственный гол — в своем дебюте за "шпор".
26.11.2026 20:00
Просмотров: 164
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: