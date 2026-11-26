Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг призвал нового главного тренера "красных дьяволов" Маурисио Почеттино продать капитана Бруну Фернандеша в январе.

Ранее осенью стало известно, что Фернандеш отклонил уже два предложения "Юнайтед" о новом контракте. Действующее же соглашение Бруну истекает в конце сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



В этом сезоне Фернандеш все чаще выглядит страдающим на поле, редко достигая своего уровня игры, и Янг больше не видит смысла держать 32-летнего португальца в клубе.



"Если у "Манчестер Юнайтед" будет возможность продать его в январе, я бы сделал это. Я бы совершенно не стал продлевать с ним контракт или держать его, если он не чувствует себя счастливым".



"Он выглядит игроком, для которого персональные достижения важнее, нежели командные, и в этом вся его суть. Он вам скажет: "Это я стал Игроком Года, не кто-то из моих партнеров по команде". Вот так он и выглядит, так он выглядит на футбольном поле", — цитирует Янга Givemesport.