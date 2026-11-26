FA в письменном виде изложила причины, почему красная карточка защитника "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро против "Ливерпуля" была аннулирована.

Напомним, Йоро был удален уже на восьмой минуте проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (4:0), получив красную карточку за фол последней надежды на Александере Исаке.



В минувший вторник FA объявила, что независимая комиссия удовлетворила апелляцию "Юнайтед" на удаление Йоро, единодушно признав красную карточку Лени ошибочной, а сейчас Ассоциация опубликована обоснование своего решения.



Из опубликованного FA заявления следует, что "Юнайтед" предоставил целый аналитический отчет, который показывает, что голкипер "красных дьяволов" Сенне Ламменс добрался бы до мяча быстрее, нежели Исак.



Если бы Исак сохранил свою скорость и направление движения, то оказался бы аж в 1.8 метра от мяча, когда тот уже достался бы Ламменсу. Следовательно, о лишении Александера явной голевой возможности не может быть и речи.