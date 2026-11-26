"Эвертон" готов возобновить интерес к нападающему "Тоттенхэма" Ришарлисону в зимнее трансферное окно.

В заключительный день летнего трансферного окна у "Эвертона" сорвалось приобретение Фоларина Балогана из "Монако", что оставило команду Дэвида Мойеса на полсезона с единственным нападающим в лице Тьерно Барри.



Как сообщает Sky Sports, в январе "Эвертон" собирается подписать нападающего, а также защитника. При этот "ириски" допускают, что их целями впереди снова будут Балоган, Ришарлисон и представляющий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее.



Ришарлисона "Эвертон" пытался заполучить еще минувшим летом, до Балогана. Ранее в своей карьере бразилец забил 53 гола в более чем 150 матчах за "ирисок".



Источник добавляет, что 29-летний Ришарлисон был бы заинтересован в возвращении в "Эвертон", а с согласованием условий личного контракта не должно возникнуть проблем.