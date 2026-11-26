Легенда "Арсенала" Пол Мерсон не верит, что "Челси" сможет одержать победу против "Ноттингем Форест" в ближайшую пятницу.

В ближайшую пятницу на "Сити Граунд" "Челси" постарается реабилитироваться за домашнее поражение 1:4 от "Лидса" в минувший уикенд.



Мерсон не верит, что "Челси" сможет вернуться домой с тремя очками, но если это вдруг случится, то команда Хаби Алонсо, как считает, значительно увеличит свои шансы на попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



"Я ожидал, что "Челси" попадет в Лигу Чемпионов в этом сезоне. Попасть в Лигу Чемпионов значит провести отличный сезон. Они в миллионах миль от победы в лиге".



"Проблема в том, что выше них много команд. После того, что "Ноттингем Форест" сделал с "Манчестер Сити" несколько недель назад, я теперь не представляю, что они победят "Ноттингем Форест" в пятницу".



"На "Сити Граунд" будет очень, очень, очень важный матч. Для "Челси" каждый матч является большим, но если они вдруг выиграют его, я буду ожидать, что они победят и "Кристал Пэлас", и тогда все снова будет выглядеть для них радужно".



"Им нужно, чтобы Жоао Педро вернулся в строй. Мы много говорим об их передней тройке. Но если у вас есть "Три мушкетера", и вы убираете одного из них, то фильма уже не получится", — сообщил Мерсон Sky Sports.