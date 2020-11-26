Бывший игрок сборной Англии Джейми Рэднапп посоветовал "Челси" подписать капитана "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка следующим летом.

В своем недавнем интервью 36-летний Ван Дейк выразил сомнения насчет продления своего истекающего в конце сезона контракта. Виргил допустил, что покинет "Ливерпуль" свободным агентом.



Рэднапп видит в этом отличную возможность для "Челси" укрепить свою оборону, которая не выдерживает никакой критики в этом сезоне.



"Я точно не знаю, в итоге он еще может остаться. Надеюсь, так и будет".



"Но если нет, они ("Челси") должны попытаться заполучить Виргила Ван Дейка летом. На их месте я бы так и поступил. Взяв его, вы не получите от него пяти лет, но я думаю, пару сезонов на топ-уровне он еще может провести".



"Думаю, он стал бы отличным приобретением. Он может захотеть отправиться в МЛС. Он может захотеть чего-нибудь еще. Но Лондон ему может понравиться. Если он не подпишет новый контракт с "Ливерпулем", он тот, кого "Челси" должен попытаться подписать", — цитирует Рэднаппа Daily Mirror.