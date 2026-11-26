"Тоттенхэм" проявляет интерес к нападающему лиссабонской "Бенфики" Вангелису Павлидису.

"Тоттенхэм" очень плотно поработал на трансферном рынке минувшим летом, но позицию центрального нападающего оставил без усиления, вдобавок Ришарлисон угодил в опалу к главному тренеру Роберто Де Дзерби и оказался отрезан от первой команды.



В данный момент у Де Дзерби просто нет альтернативы Доминику Соланке, который забил лишь два гола в этом сезоне Премьер-Лиги, и эта ситуация подталкивает "Тоттенхэм" к приглашению нового нападающего в январе.



Как утверждает португальская газета Record, на радаре у "Тоттенхэма" находится Павлидис. Недавно скауты "шпор" в очередной раз просматривали 28-летнего грека, который забил 11 голов в 11 матчах этого сезона португальского первенства.



Павлидис выступает за "Бенфику" с 2024 года, в двух предыдущих сезонах португальского первенства забив 41 гол и отдав 11 результативных передач.