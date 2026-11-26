Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино остался разочарован результатом матча Лиги Чемпионов против "Спортинга".

Накануне вечером "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 со "Спортингом", заканчивая матч вдесятером. Рефери не только удалил Юри Тилеманса, но и отменил два гола "красных дьяволов".



Однако Каррагер чувствует, что Почеттино будет недоволен не только судейством, но и своими игроками, которые просто не могут провести "обычный матч".



"Почему они продолжают стрелять себе в ногу? Будучи тренером, что ты можешь поделать с такой игрой своего голкипера или глупым отбором Тилеманса в концовке?"



"Он (Почеттино) будет очень расстроен, потому что это мог бы быть очень большой результат для них. Они могли победить 1:2, и им не повезло, что счет не стал 2:3 (из-за отмененного гола)".



"Он будет чувствовать, что их обокрал рефери, и он скажет, что они должны были выигрывать этот матч".



"Но он будет смотреть на отдельные эпизоды и чувствовать, что каждый матч "Юнайтед" — это безумие. У них не бывает обычного матча, когда они побеждают 1:0 или играют вничью 1:1, и ничего не происходит. Постоянно происходит нечто, от чего хочется смеяться — или хвататься за голову, если вы фанат "Манчестер Юнайтед".



"Всегда происходит какое-то безумие или сумасшествие. Их документальный фильм будет невероятным, не так ли", — цитирует Каррагера Sky Sports.