Каррагер: "Почеттино будет чувствовать, что их обокрали"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино остался разочарован результатом матча Лиги Чемпионов против "Спортинга".
Накануне вечером "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 со "Спортингом", заканчивая матч вдесятером. Рефери не только удалил Юри Тилеманса, но и отменил два гола "красных дьяволов".
Однако Каррагер чувствует, что Почеттино будет недоволен не только судейством, но и своими игроками, которые просто не могут провести "обычный матч".
"Почему они продолжают стрелять себе в ногу? Будучи тренером, что ты можешь поделать с такой игрой своего голкипера или глупым отбором Тилеманса в концовке?"
"Он (Почеттино) будет очень расстроен, потому что это мог бы быть очень большой результат для них. Они могли победить 1:2, и им не повезло, что счет не стал 2:3 (из-за отмененного гола)".
"Он будет чувствовать, что их обокрал рефери, и он скажет, что они должны были выигрывать этот матч".
"Но он будет смотреть на отдельные эпизоды и чувствовать, что каждый матч "Юнайтед" — это безумие. У них не бывает обычного матча, когда они побеждают 1:0 или играют вничью 1:1, и ничего не происходит. Постоянно происходит нечто, от чего хочется смеяться — или хвататься за голову, если вы фанат "Манчестер Юнайтед".
"Всегда происходит какое-то безумие или сумасшествие. Их документальный фильм будет невероятным, не так ли", — цитирует Каррагера Sky Sports.
26.11.2026 12:00
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