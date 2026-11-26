Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почетино пожаловался, что его команда была наказана рефери Шимоном Марциняком против лиссабонского "Спортинга".

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 в Лиссабоне, и работа Марциняка в этом матче Лиги Чемпионов оставила много вопросов.



Марциняк не засчитал два гола "Юнайтед", а также удалил Юри Тилеманса в компенсированное время.



Почеттино, который дебютировал в "Юнайтед" с поражения 4:0 от "Ливерпуля" несколькими днями ранее, чувствует, что в данный момент все обстоятельства против его команды.



"Сложно найти игру, когда бы вас так сильно наказали в одном матче. Нас много раз наказали в ключевых эпизодах".



"Сложно ответить, был ли отмененный гол Амада Диалло самым суровым решением, потому что, думаю, никто не понимает, что произошло на поле".



"Думаю, нам устроили хороший прием в эти семь дней. Сегодня будет моя первая неделя у руля".



"Если вернуться к нашему опыту в других клубах, то такие вещи нужно перетерпеть, потому что сейчас обстоятельства всегда против нас", — цитирует Почеттино Daily Mail.