Калверт-Левин договорился о новом контракте с "Лидсом"
Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Левин достиг договоренности со своим клубом о новом контракте со своим клубом.
Калверт-Левин забил 18 голов в 46 матчах Премьер-Лиги за "Лидс" после своего перехода свободным агентом из "Эвертона" летом 2025, утвердившись ключевым игроком команды Даниэля Фарке.
Благодаря своей отличной игре за "Лидс" 29-летний нападающий вернулся в сборную Англии, а также стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".
Однако фанатам "Лидса" переживать не стоит, потому что, как утверждает The Athletic, Калверт-Левин уже согласился продлить свое пребывание на "Элланд Роуд" до 2029 года.
Новый контракт обеспечит Калверт-Левину рекордную в истории "Лидса" зарплату.
Также "Лидс" близок к новым сделкам с полузащитником Ао Танакой и нападающим Лукасом Нмечей.
26.11.2026 10:00
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В МЮ то самое то этому полену
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