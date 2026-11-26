Нападающий "Лидса" Доминик Калверт-Левин достиг договоренности со своим клубом о новом контракте со своим клубом.

Калверт-Левин забил 18 голов в 46 матчах Премьер-Лиги за "Лидс" после своего перехода свободным агентом из "Эвертона" летом 2025, утвердившись ключевым игроком команды Даниэля Фарке.



Благодаря своей отличной игре за "Лидс" 29-летний нападающий вернулся в сборную Англии, а также стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".



Однако фанатам "Лидса" переживать не стоит, потому что, как утверждает The Athletic, Калверт-Левин уже согласился продлить свое пребывание на "Элланд Роуд" до 2029 года.



Новый контракт обеспечит Калверт-Левину рекордную в истории "Лидса" зарплату.



Также "Лидс" близок к новым сделкам с полузащитником Ао Танакой и нападающим Лукасом Нмечей.