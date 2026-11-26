Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола признал, что его нападающий Александер Исак набрал отличную форму.

Накануне Исак своим дублем помог "Ливерпулю" одержать победу 0:3 над "Брюгге" в Лиге Чемпионов. Теперь на счету Александера уже 10 голов этом сезоне с учетом всех соревнований.



Исак забивает уже в шести выездных матчах "Ливерпуля" подряд, но 27-летний швед радует Ираолу не только своими голами.



"Разумеется, он переживает замечательный момент прямо сейчас. Он очень нам помогал в розыгрыше мяча, особенно в первом тайме, мы легко его находили. Соперник очень агрессивно прессинговал, и вам нужно сразу же доставлять мяч в переднюю линию. Алекс нам очень помогал в этих ситуациях".



"Во втором тайме мы оборонялись чуть глубже. Мы знали, что они будут идти вперед и оставлять пространство, которым мы сможем воспользоваться".



"Иногда они оставляли его один на один против своих центральных защитников, и в один из таких моментов он прикончил игру", — цитирует Ираолу Liverpool Echo.