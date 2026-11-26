Вингер "Ливерпуля" Виктор Муньос получил травму в матче Лиги Чемпионов против бельгийского "Брюгге".

Отличившись против "Манчестер Юнайтед" после своего выхода на замену в минувшее воскресенье (4:0), накануне в Бельгии Виктор появился в стартовом составе "Ливерпуля".



К сожалению для Муньоса, матч против "Брюгге" был завершен для него еще в первом тайме. 23-летний испанец получил ушиб колена и был заменен на Рио Нгумоа.



Однако после победы со счетом 0:3 главный тренер "красных" Андони Ираола выразил осторожный оптимизм насчет здоровья своего соотечественника.



"Ему было больно. После матча он чувствует себя лучше. В тот момент он испытывал сильную боль".



"Давайте надеяться, что это не слишком серьезно и займет лишь считанные дни", — сообщил Ираола TNT Sports.