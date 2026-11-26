Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино заступился за своего голкипера Сенне Ламменса после упущенной победы против лиссабонского "Спортинга".

Совершив осечку при попытке забрать в руки верховой мяч на 80-й минуте матча Лиги Чемпионов в Лиссабоне накануне, Ламменс позволил "Спортингу" спасти ничью 2:2.



Ранее в матче Ламменс также стал виновником назначения пенальти в ворота "Юнайтед", однако Почеттино не утратил веру в 24-летнего бельгийца.



"Это футбол. Футбол состоит из ошибок. Я всегда хочу поддерживать своих игроков. Так и в этом случае. Думаю, нам нужно поговорить об ответственности, и наша ответственность в том, чтобы обеспечить наших игроков лучшими инструментами. А в данном случае на нашей оборонительной линии также лежит ответственность лучше страховать голкипера, потому что это очень сложно. Я не обвиняю оборонительную линию, но нам нужно улучшить эти две вещи. Есть детали, над которыми нам нужно поработать".



"Думаю, нам нужно действовать лучше в такого рода ситуациях, потому что такой мяч — это непросто для голкипера, и тебе всегда нужна помощь своих партнеров по команде", — цитирует Почеттино Sky Sports.



