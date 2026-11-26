Маурисио Почеттино неудачно дебютировал с "Манчестер Юнайтед", "Халл" добыл долгожданную победу, а "Ньюкасл" выдал хороший результат под приезд руководителя клуба. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Игроки "Юнайтед" должны извиниться перед Почеттино



Как расценивать совершенно провальный старт "Манчестер Юнайтед" под руководством Маурисио Почеттино? Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, ведь у нового главного тренера было всего три дня на подготовку команды к выезду на "Энфилд", то можно надеяться, что со временем разгромное поражение 4:0 от "Ливерпуля" будет восприниматься лишь как крайне неудачное начало пути.



Однако есть и пессимистичный взгляд: на поле вышел состав, полный игроков сборных, которые совершенно не понимали, как исправить катастрофическое положение дел. Возможно, ранняя красная карточка Лени Йоро была спорным решением, но то, как "стенка" просто растворилась, позволив Доминику Собослаи забить со штрафного, стало наглядным доказательством незрелости новых подопечных Почеттино.



Дальше последовал полный крах. Игрокам — если в них еще осталось хоть какое-то достоинство — стоит извиниться перед главным тренером, провести внутреннее собрание и, наконец, взять на себя ответственность. В противном случае "Юнайтед" ждет только один путь: вниз.



Трое дорогостоящих игроков "Ливерпуля" показали класс



Сейчас в составе "Ливерпуля" есть три игрока, подписанных более чем за 100 миллионов фунтов. Каждый из них в матче с "Юнайтед" пережил одни из лучших моментов в своей карьере на "Энфилде".



Флориан Вирц выглядел отдохнувшим после работы с Юргеном Клоппом во время международного перерыва. Вирц забил гол и отдал результативную передачу, создав 10 опасных моментов. Момент, когда Александер Исак обыграл Маттейса де Лигта и Лени Йоро, что привело к удалению последнего, был переломным в матче. Если Брадли Барколя показал, что завершение атак, возможно, не является его сильной стороной, то его "ассист" на гол Рио Нгумоа продемонстрировал, что хладнокровие сочетается с молниеносной скоростью.



Нгумоа показал, что у него есть талант, забив гол и отдав результативную передачу в возрасте 18 лет и 85 дней, благодаря чему стал самым молодым игроком "Ливерпуля", добившимся этого с тех пор, как Майкл Оуэн сделал это против "Лидса" в декабре 1997 года. Если выступление "Юнайтед" и странный выбор в состав Де Лигта открыли дверь, то "Ливерпуль" с легкостью сорвал ее с петель. Победы над "Юнайтед" никогда не надоедают, независимо от их истощенного состояния.



"Тигры" вырвали долгожданную победу



"Халл" очень давно не побеждал в Премьер-Лиге — если быть точным, то целых три месяца. Возможно, именно поэтому празднование успеха в воскресном матче против "Брайтона" было таким бурным.



Впрочем, сказался и сам сценарий игры: "Халл" весь матч находился под серьезным давлением, а в итоге вырвал победу, забив два гола уже в компенсированное время. Для "тигров" эта победа была крайне важна: команда Сергея Якировича продолжает демонстрировать, что из трех новичков дивизиона именно она лучше всего готова к борьбе за выживание. Теперь отрыв от зоны вылета составляет пять очков, а сам матч наглядно показал, что у "Халла" есть два ключевых компонента, необходимых для сохранения прописки в элите.



Константинос Цолакис выдал, пожалуй, лучший вратарский перформанс в текущем сезоне Премьер-Лиги, раз за разом спасая свои ворота от атак "Брайтона", а два гола Оли Макберни в концовке встречи стали отличным примером того самого голевого чутья, которое так необходимо "Халлу", чтобы избежать понижения в классе. Если "тигры" сумеют сохранить такой уровень игры на этих позициях, то смогут смотреть не вниз, а вверх в турнирной таблице.



Яйссле делает ставку на "старую гвардию" "Ньюкасла"



Когда Ясир Аль-Румайян, прибывший из Эр-Рияда, чтобы впервые в этом сезоне вживую посмотреть на игру команды Маттиаса Яйссле, изучал протокол матча, он, вероятно, сумел прочитать между строк. На скамейке запасных не нашлось места Базумане Туре или Аладжи Бамбеа(за которых в сумме было заплачено 78.5 млн. фунтов), зато там оказались Нико Гонсалес и Матиас Фернандес-Пардо — летние новички, обошедшиеся клубу более чем в 100 млн. фунтов.



Тем временем Амар Дедич и Шон Стер (на которых было потрачено 50 млн. фунтов) были заменены в перерыве на представителей "старой гвардии" "Ньюкасла" в лице Тино Ливраменто и Джейкоба Рэмси. Они сыграли ключевую роль в преображении "сорок" во втором тайме: подопечные Яйссле отыгрались, уступая 0:1, и свели матч с лидером турнирной таблицы — лондонским "Арсеналом" — вничью 2:2.



После матча Яйссле и аль-Румайян побеседовали. "Председатель проанализировал игру так же, как и я", — отметил тренер. — "Он разбирается в футболе". Наставник "Ньюкасла" хотел бы получить больше влияния на процесс комплектования состава, который сейчас полностью контролирует спортивный директор Росс Уилсон. Примечательно, что из всех летних приобретений во втором тайме на поле появился только вратарь Лукаш Горничек.



Экономный Фарке преподает урок "Челси"



Список травмированных игроков "Челси" — не оправдание для того, как команда выступила в матче против "Лидса", завершившемся домашним поражением со счетом 1:4. На формирование своего нынешнего состава лондонский клуб потратил более 1 миллиарда фунтов, включая вышедшего в стартовом составе Моргана Роджерса, за которого отдали 117 миллионов фунтов.



"Лидс" же, напротив, был вынужден распоряжаться бюджетом более рационально: Даниэль Фарке сумел вдохнуть новую жизнь в футболистов, от которых вряд ли кто-то ожидал успеха в Премьер-Лиге. Итан Ампаду после ухода из "Челси" был вынужден опуститься на уровень ниже, Джейден Богл пять лет назад вылетел из высшего дивизиона вместе с "Шеффилд Юнайтед", Джеймс Джастин получил серьезную травму ахилла вскоре после своего дебюта за сборную Англии в 2022 году, а Доминика Калверт-Левина многие уже списали со счетов после ухода свободным агентом из "Эвертона" в 2025.



И все же Фарке нашел способ раскрыть потенциал этих игроков. Это не самые громкие имена, и стоили они недорого или даже бесплатно, но с ними отлично работают, а сама команда обладает четко выраженным игровым почерком. У "Челси" же ничего подобного нет.



Мареска все еще ищет оптимальную формулу для "Сити"



Энцо Мареска на посту главного тренера "Манчестер Сити" пока находится на этапе экспериментов. Возможно, семь побед подряд на старте Премьер-Лиги создали обманчивое впечатление о том, на какой стадии развития находится команда в эпоху после Хосепа Гвардиолы.



Спад неизбежен, когда первоначальный прилив адреналина сходит на нет — и Мареска убеждается в этом на собственном опыте. Чтобы исправить медлительность и нехватку энергии в игре своей команды, итальянский тренер перевел энергичного Эллиота Андерсона ближе к атаке. Англичанин должен был добавить динамики в центре поля, где остальные игроки действовали слишком вяло. На позицию опорного полузащитника был снаряжен Аюб Буадди, а Энцо Фернандес остался в запасе.



"Мы пытаемся найти различные решения, правильный баланс и добиться большей стабильности", — отметил Мареска. Похоже, найти место для всех троих в одной схеме непросто; после четырех матчей без побед Мареске приходится возвращаться к "лабораторной работе" — поиску новых тактических вариантов.



Переход "Пэлас" на схему с четырьмя защитниками сопряжен с рисками



Фрэнк Лэмпард отметил, что ожидал от Томаса Франка использования схемы с тремя центральными защитниками, поэтому, осознав, что "Кристал Пэлас" выбрал вариант с четырьмя защитниками, ему пришлось спешно вносить коррективы.



"Я посчитал, что нам нужно изменить расстановку и перевести некоторых игроков на другие позиции", — сказал Франк. — "Мы постарались задействовать наших сильнейших футболистов в центральной зоне, и, на мой взгляд, на определенных отрезках игры это выглядело очень неплохо. Однако нам еще предстоит поработать над оборонительными действиями и внести необходимые коррективы".



Проблема в том, что "Пэлас" на протяжении более чем двух сезонов играл с тремя центральными защитниками, и состав команды заточен именно под эту схему. Если Франк намерен внедрить игру в четыре защитника, команде потребуется серьезная перестройка и приобретения. Как признал сам тренер, в первом тайме случались моменты, когда оба крайних защитника — Анан Халаили и Тайрик Митчелл — слишком высоко поднимались в атаку, оголяя тылы; ситуация усугублялась отсутствием в составе профильного опорного полузащитника. Второй тайм дает надежду на то, что задумки Франка могут сработать, но работы предстоит еще много.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru